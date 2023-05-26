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Елизавета Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.08.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1881 ст.

Отец: Василий Антонович

Мать: Мария Ивановна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.08.1881 Чермы Елизавета Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Антонович Чермы мать жена Мария Ивановна Чермы крестьянин Диомид Григорьевич Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Муж: Иван Никифорович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 03.02.1903 Татьянкина крестьянин Иван Никифорович Чермы крестьянская девица Елизавета Васильевна по жениху Верхолянье крестьянин Василий Давидович по жениху Татьянкина крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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