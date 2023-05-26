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Иван Никифорович

Место рождения

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Жена: Елизавета Васильевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 03.02.1903 Татьянкина крестьянин Иван Никифорович Чермы крестьянская девица Елизавета Васильевна по жениху Верхолянье крестьянин Василий Давидович по жениху Татьянкина крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно

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