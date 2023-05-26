Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
Жена: Елизавета Васильевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Пятницкая церковь 03.02.1903 Татьянкина крестьянин Иван Никифорович Чермы крестьянская девица Елизавета Васильевна по жениху Верхолянье крестьянин Василий Давидович по жениху Татьянкина крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно