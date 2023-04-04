Фрадкин Абрам (Ефим) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрадкин Абрам (Ефим)

Место рождения

Глубокое, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод на мельнице
Рождение ребёнка
01.06.1886

Сын: Волин (Фрадкин) Борис (Иосиф)

Мать ребёнка: не указана

Глубокое, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
После 1886

Дочь: (Фрадкина) Ася

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Фрадкин Герман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1891

Дочь: (Фрадкина) Софья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Фрадкин Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ефимова (Фрадкина) Раиса

Мать ребёнка: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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