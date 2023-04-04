Фрадкин Абрам (Ефим)
Место рождения
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод на мельнице
Рождение ребёнка
01.06.1886
Сын: Волин (Фрадкин) Борис (Иосиф)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1886
Дочь: (Фрадкина) Ася
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1890
Сын: Фрадкин Герман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1891
Дочь: (Фрадкина) Софья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Фрадкин Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ефимова (Фрадкина) Раиса
Мать ребёнка: не указана
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно