Фрадкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрадкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

25.12.1937

Пол

Мужской

Отец

До 1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Фрадкин Абрам (Ефим)

Мать: не указана

Смерть
25.12.1937
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