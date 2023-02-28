Паршин Лука Леонов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти16.07.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Воеводкина Агафия Лукина
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Паршин Андрей Лукин
Мать ребёнка: Агрипина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Павлова
Смерть
16.07.1830