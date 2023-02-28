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Паршин Лука Леонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

16.07.1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Воеводкина Агафия Лукина

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Паршин Андрей Лукин

Мать ребёнка: Агрипина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Павлова

Смерть
16.07.1830
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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