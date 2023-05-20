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Липкина Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липкин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Липкина Степанида Петровна

Отец ребёнка: Липкин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Липкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Липкин Петр Семенович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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