Липкина Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Липкина Степанида Петровна
Отец ребёнка: Липкин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Липкин Петр Семенович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно