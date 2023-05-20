Липкин Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Липкин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липкина Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Липкина Степанида Петровна
Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно