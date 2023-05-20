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Липкин Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Липкин Семен Иванович

Мать: Липкина Марья Никикфоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липкина Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Липкина Степанида Петровна

Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Липкин Павел Петрович

Мать ребёнка: Липкина Марья Федоровна

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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