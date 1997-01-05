Темралиев Сабит Баймуратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темралиев Сабит Баймуратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1997

Отец: Темралиев Баймурат Сарсенович

Мать: Кильмухамедова Фарида

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