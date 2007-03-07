Темралиев Баймурат Сарсенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темралиев Баймурат Сарсенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1964

Дата смерти

07.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Курмаева Галия Баймуратовна

Мать ребёнка: Кильмухамедова Фарида

Рождение ребёнка
02.06.1990

Дочь: Елтаева Альфия Баймуратовна

Мать ребёнка: Кильмухамедова Фарида

Рождение ребёнка
05.01.1997

Сын: Темралиев Сабит Баймуратович

Мать ребёнка: Кильмухамедова Фарида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кильмухамедова Фарида

Смерть
07.03.2007
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