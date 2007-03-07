Темралиев Баймурат Сарсенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1964
Дата смерти07.03.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Курмаева Галия Баймуратовна
Мать ребёнка: Кильмухамедова Фарида
Рождение ребёнка
02.06.1990
Дочь: Елтаева Альфия Баймуратовна
Мать ребёнка: Кильмухамедова Фарида
Рождение ребёнка
05.01.1997
Сын: Темралиев Сабит Баймуратович
Мать ребёнка: Кильмухамедова Фарида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кильмухамедова Фарида
Смерть
07.03.2007