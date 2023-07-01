Кильмухамедова Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильмухамедова Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кильмухамедов Халит Махитович

Мать: Кильмухамедова Ғалия Хажвалидовна

Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Курмаева Галия Баймуратовна

Отец ребёнка: Темралиев Баймурат Сарсенович

Рождение ребёнка
02.06.1990

Дочь: Елтаева Альфия Баймуратовна

Отец ребёнка: Темралиев Баймурат Сарсенович

Рождение ребёнка
05.01.1997

Сын: Темралиев Сабит Баймуратович

Отец ребёнка: Темралиев Баймурат Сарсенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темралиев Баймурат Сарсенович