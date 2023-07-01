Кильмухамедова Фарида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Курмаева Галия Баймуратовна
Отец ребёнка: Темралиев Баймурат Сарсенович
Рождение ребёнка
02.06.1990
Дочь: Елтаева Альфия Баймуратовна
Отец ребёнка: Темралиев Баймурат Сарсенович
Рождение ребёнка
05.01.1997
Сын: Темралиев Сабит Баймуратович
Отец ребёнка: Темралиев Баймурат Сарсенович
Бракосочетание
Неизвестно