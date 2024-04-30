Сампсон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Сампсонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Савва Сампсонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никандр Сампсонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно