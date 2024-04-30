Герасим Сампсонов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасим Сампсонов

Место рождения

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сампсон

Мать: не указана

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Петрова

Рождение ребёнка
17.03.1876

Дочь: Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.

Дочь: Матрона Герасимова

Мать ребёнка: Дарья Кириллова

Пожар, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно

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