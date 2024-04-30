Герасим Сампсонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
17.03.1876
Дочь: Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
02.11.1893 ст.
Дочь: Матрона Герасимова
Мать ребёнка: Дарья Кириллова
Смерть
Неизвестно