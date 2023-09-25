Панченко Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?
Отец: Фомин Владимир
Мать: Фомина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1987
Сын: Панченко Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Панченко Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
21.01.1989
Сын: Панченко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Панченко Виктор Анатольевич