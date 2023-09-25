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Панченко Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.?

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?

Отец: Фомин Владимир

Мать: Фомина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
01.05.1987

Сын: Панченко Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Панченко Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
21.01.1989

Сын: Панченко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Панченко Виктор Анатольевич

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