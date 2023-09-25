Фомина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Рождение ребёнка
21.12.?
Дочь: Панченко Галина Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Рождение ребёнка
01.11.1959
Дочь: Челышева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир
Смерть
Неизвестно