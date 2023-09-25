Фомина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Рождение ребёнка
21.12.?

Дочь: Панченко Галина Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Рождение ребёнка
01.11.1959

Дочь: Челышева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир

Смерть
Неизвестно

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