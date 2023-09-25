Панченко Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1987
Сын: Панченко Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Панченко Галина Владимировна
Рождение ребёнка
21.01.1989
Сын: Панченко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Панченко Галина Владимировна