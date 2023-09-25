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Панченко Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панченко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
01.05.1987

Сын: Панченко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Панченко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
21.01.1989

Сын: Панченко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Панченко Галина Владимировна

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