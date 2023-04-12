Иванов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов пока не известно
Рождение ребёнка
01.01.1905
Мать ребёнка: Иванова Анастасия
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Антонина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Мария Степановна
Смерть
1944