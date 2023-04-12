Иванов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Степан

Иванов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов пока не известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Иванов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Иванова Анастасия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Иванов Назар Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Афанасий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Антонина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Варвара Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close