Иванов Назар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Назар Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Иванов Степан

Мать: не указана

Смерть
1973
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