Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна

Место рождения

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

15.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875

Отец: Чеусов Егор Назарович

Мать: Михайлова Екатерина

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ефремова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1901

Дочь: Колупаева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
11.12.1908

Дочь: Колупаева Иульяния (Ульяна) Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Васильевич

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