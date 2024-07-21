Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875
Отец: Чеусов Егор Назарович
Мать: Михайлова Екатерина
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ефремова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1901
Дочь: Колупаева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.12.1908
Дочь: Колупаева Иульяния (Ульяна) Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Васильевич