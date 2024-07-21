Михайлова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти29.11.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1875
Дочь: Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна
Отец ребёнка: Чеусов Егор Назарович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Чеусов Егор Назарович
Рождение ребёнка
13.03.1880
Отец ребёнка: Чеусов Егор Назарович
Смерть
29.11.1881