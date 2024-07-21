Михайлова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

29.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1875

Дочь: Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна

Отец ребёнка: Чеусов Егор Назарович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Чеусов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Чеусов Егор Назарович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.03.1880

Сын: Чеусов Никифор Егорович

Отец ребёнка: Чеусов Егор Назарович

Смерть
29.11.1881
Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область

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