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Колупаев Иван Васильевич

Место рождения

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

23.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Колупаев Василий Емельянович

Мать: Донцова Мария Андреевна

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ефремова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна

Рождение ребёнка
05.12.1901

Дочь: Колупаева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна

Рождение ребёнка
11.12.1908

Дочь: Колупаева Иульяния (Ульяна) Ивановна

Мать ребёнка: Чаусова Иульяния (Ульяна) Егоровна

Смерть
23.10.1910
Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область

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