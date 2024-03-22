Мез Дольчерий Салехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мез Дольчерий Салехович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

24.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: Мез Салех Пшипиевич

Мать: Мез (Хараху) Гощмаф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мез Ельмиз Дольчериевич

Мать ребёнка: Мез (Кушу) Хаджет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мез Кирмиз Дольчериевич

Мать ребёнка: Мез (Кушу) Хаджет

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мез (Кушу) Хаджет

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Хаджиев (Мез) Нафисет Дольчериевна

Мать ребёнка: Мез (Кушу) Хаджет

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
24.11.1988

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