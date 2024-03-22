Мез Дольчерий Салехович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти24.11.1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: Мез Салех Пшипиевич
Мать: Мез (Хараху) Гощмаф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мез (Кушу) Хаджет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мез (Кушу) Хаджет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мез (Кушу) Хаджет
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Хаджиев (Мез) Нафисет Дольчериевна
Мать ребёнка: Мез (Кушу) Хаджет
Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
24.11.1988