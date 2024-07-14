Василий Гаврилов Около 1727 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Гаврилов

Василий Гаврилов

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1727 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.

Отец: Гаврила Прокофьев

Мать: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Михайла (Михаил) Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.