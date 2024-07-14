Василий Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.
Отец: Гаврила Прокофьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Михайла (Михаил) Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно