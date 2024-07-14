Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилов
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Михайла (Михаил) Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно