Евдокия Андреева 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Гаврилов

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Михайла (Михаил) Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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