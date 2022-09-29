Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Воробьёв Игорь Вячеславович
Воробьёв Игорь Вячеславович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1967
Пол
Мужской
Отец
Воробьёв Вячеслав Владимирович
Мать
Воробьёва Маргарита
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1967
Отец:
Воробьёв Вячеслав Владимирович
Мать:
Воробьёва Маргарита
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия