Воробьёв Игорь Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Игорь Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1967

Отец: Воробьёв Вячеслав Владимирович

Мать: Воробьёва Маргарита

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