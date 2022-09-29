Воробьёва Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Маргарита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
27.01.1967

Сын: Воробьёв Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Владимирович

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