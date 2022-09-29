Воробьёва Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1967
Сын: Воробьёв Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Воробьёв Вячеслав Владимирович