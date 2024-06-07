Германова Елисавета Яковлевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Германова Елисавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Германов Никифорович

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Корлышенкова (Германова) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Германов Евфимий Никифорович

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Шнырикова (Германова) Агафья (Галина) Никифоровна

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1910

Дочь: (Германова) Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Германов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1912

Дочь: (Германова) Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1914

Дочь: (Германова) Евфросиния Никифоровна

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1914

Сын: Германов Иоанн Никифорович

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1919

Сын: Германов Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1923

Дочь: (Германова) Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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