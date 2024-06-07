Германова Елисавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Германов Никифорович
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Дочь: Корлышенкова (Германова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Сын: Германов Евфимий Никифорович
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Дочь: Шнырикова (Германова) Агафья (Галина) Никифоровна
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Дочь: (Германова) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Сын: Германов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Дочь: (Германова) Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Дочь: (Германова) Евфросиния Никифоровна
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Сын: Германов Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)
Дочь: (Германова) Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)