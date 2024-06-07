Шнырикова (Германова) Агафья (Галина) Никифоровна
Место рожденияд. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Дата рождения15.02.1908
Дата смерти15.11.1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Москва
Бракосочетание
20.05.1924
Рождение ребёнка
08.05.1926
Сын: Шныриков Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Шныриков Прокофий Семенович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1928
Сын: Шныриков Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: Шныриков Прокофий Семенович
Рождение ребёнка
11.02.1930
Сын: Шныриков Виталий Прокофьевич
Отец ребёнка: Шныриков Прокофий Семенович
д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
15.11.1971
г. Москва