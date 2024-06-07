Шнырикова (Германова) Агафья (Галина) Никифоровна 15.02.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шнырикова (Германова) Агафья (Галина) Никифоровна

Место рождения

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

Дата рождения

15.02.1908

Дата смерти

15.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908

Отец: Акимович (Якимович) Никифор Якимов/Акимович (Якимович)

Мать: Германова Елисавета Яковлевна

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Москва
Бракосочетание
20.05.1924

Муж: Шныриков Прокофий Семенович

Рождение ребёнка
08.05.1926

Сын: Шныриков Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Шныриков Прокофий Семенович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1928

Сын: Шныриков Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Шныриков Прокофий Семенович

Рождение ребёнка
11.02.1930

Сын: Шныриков Виталий Прокофьевич

Отец ребёнка: Шныриков Прокофий Семенович

д. Гурьево, Ельницкий р-он, Смоленская обл, Смоленская область
Смерть
15.11.1971
г. Москва

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