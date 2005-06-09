Кудрявцева (Селькова) Любовь
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.07.1956
Дата смерти09.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1956
Отец: Софронов Илья
Мать: (Шарова) Анна
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Владимир
Рождение ребёнка
16.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.2005
Причина смерти: Убийство