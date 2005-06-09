Кудрявцева (Селькова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Селькова) Любовь

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.07.1956

Дата смерти

09.06.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1926 г.р.

Мать

Муж

Около 1940 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1956

Отец: Софронов Илья

Мать: (Шарова) Анна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Владимир

Рождение ребёнка
16.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2005
Причина смерти: Убийство

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