(Шарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1944

Сын: Сельков Николай

Отец ребёнка: Софронов Илья

Рождение ребёнка
22.03.1949

Дочь: Поддубная (Селькова) Галина

Отец ребёнка: Софронов Илья

Рождение ребёнка
03.08.1953

Сын: Сельков Евгений

Отец ребёнка: Софронов Илья

Рождение ребёнка
13.07.1956

Дочь: Кудрявцева (Селькова) Любовь

Отец ребёнка: Софронов Илья

Смерть
Неизвестно

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