(Шарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1944
Сын: Сельков Николай
Отец ребёнка: Софронов Илья
Рождение ребёнка
22.03.1949
Дочь: Поддубная (Селькова) Галина
Отец ребёнка: Софронов Илья
Рождение ребёнка
03.08.1953
Сын: Сельков Евгений
Отец ребёнка: Софронов Илья
Рождение ребёнка
13.07.1956
Дочь: Кудрявцева (Селькова) Любовь
Отец ребёнка: Софронов Илья
Смерть
Неизвестно