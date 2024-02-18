Софронов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.07.1926
Дата смерти23.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1944
Сын: Сельков Николай
Мать ребёнка: (Шарова) Анна
Рождение ребёнка
22.03.1949
Дочь: Поддубная (Селькова) Галина
Мать ребёнка: (Шарова) Анна
Рождение ребёнка
03.08.1953
Сын: Сельков Евгений
Мать ребёнка: (Шарова) Анна
Рождение ребёнка
13.07.1956
Дочь: Кудрявцева (Селькова) Любовь
Мать ребёнка: (Шарова) Анна
Смерть
23.05.1991
Причина смерти: Рак