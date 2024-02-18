Софронов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.07.1926

Дата смерти

23.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1944

Сын: Сельков Николай

Мать ребёнка: (Шарова) Анна

Рождение ребёнка
22.03.1949

Дочь: Поддубная (Селькова) Галина

Мать ребёнка: (Шарова) Анна

Рождение ребёнка
03.08.1953

Сын: Сельков Евгений

Мать ребёнка: (Шарова) Анна

Рождение ребёнка
13.07.1956

Дочь: Кудрявцева (Селькова) Любовь

Мать ребёнка: (Шарова) Анна

Смерть
23.05.1991
Причина смерти: Рак

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