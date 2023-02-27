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(Санлеева) Агрофена

Место рождения

село Любоч, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Устин

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Устин

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рогозин Яков

Отец ребёнка: Рогозин Устин

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рогозин Артём

Отец ребёнка: Рогозин Устин

Смерть
Неизвестно

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