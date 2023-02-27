(Санлеева) Агрофена
Место рождениясело Любоч, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Устин
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Устин
Рождение ребёнка
1782
Сын: Рогозин Яков
Отец ребёнка: Рогозин Устин
Рождение ребёнка
1787
Сын: Рогозин Артём
Отец ребёнка: Рогозин Устин
Смерть
Неизвестно