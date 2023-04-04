Бранецкая (Капецкая) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти26.09.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1871 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1871 ст.
Сын: Бранецкий Яков Болеславович
Отец ребёнка: Бранецкий Болеслав Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1877 ст.
Дочь: Затужинская (Бранецкая) Мария Болеславовна
Отец ребёнка: Бранецкий Болеслав Михайлович
Мать записана как Мелания Филипповна.
Рождение ребёнка
05.05.1879 ст.
Дочь: Маляровская (Бронецкая) Мария Болеславовна
Отец ребёнка: Бранецкий Болеслав Михайлович
Мать записана как Мария Филипповна.
Смерть
26.09.1896 ст.