Бранецкая (Капецкая) Елена Филипповна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБранецкая (Капецкая) Елена Филипповна

Бранецкая (Капецкая) Елена Филипповна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1849

Дата смерти

26.09.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
25.04.1871 ст.

Муж: Бранецкий Болеслав Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
27.11.1871 ст.

Сын: Бранецкий Яков Болеславович

Отец ребёнка: Бранецкий Болеслав Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.02.1877 ст.

Дочь: Затужинская (Бранецкая) Мария Болеславовна

Отец ребёнка: Бранецкий Болеслав Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мелания Филипповна.
Рождение ребёнка
05.05.1879 ст.

Дочь: Маляровская (Бронецкая) Мария Болеславовна

Отец ребёнка: Бранецкий Болеслав Михайлович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Филипповна.
Смерть
26.09.1896 ст.
Волковинцы, Хмельницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.