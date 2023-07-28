Маляровская (Бронецкая) Мария Болеславовна
Место рождения
Дата рождения05.05.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1879 ст.
Мать записана как Мария Филипповна.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1903 ст.
Сын: Маляровский Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Маляровский Павел Кириллович
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Сын: Маляровский Николай Павлович
Отец ребёнка: Маляровский Павел Кириллович
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.
Сын: Маляровский Пётр Павлович
Отец ребёнка: Маляровский Павел Кириллович
Смерть
Неизвестно