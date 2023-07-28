Маляровская (Бронецкая) Мария Болеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маляровская (Бронецкая) Мария Болеславовна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

05.05.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1879 ст.

Отец: Бранецкий Болеслав Михайлович

Мать: Бранецкая Елена Филипповна

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Филипповна.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Маляровский Павел Кириллович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.02.1903 ст.

Сын: Маляровский Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Маляровский Павел Кириллович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Сын: Маляровский Николай Павлович

Отец ребёнка: Маляровский Павел Кириллович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.

Сын: Маляровский Пётр Павлович

Отец ребёнка: Маляровский Павел Кириллович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно