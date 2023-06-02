Вьюрков Максим Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1803
Дата смерти01.06.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1803
Отец: Вьюрков Елисей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1820
Рождение ребёнка
19.08.1823
Сын: Вьюрков Моисей Максимович
Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Дочь: Мочалкина (Вьюркова) Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Вьюркова (Вьюркова) Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
1833 или 1836
Сын: Вьюрков Андрей Максимович
Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1845
Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна
Смерть
01.06.1858