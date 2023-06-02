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Вьюрков Максим Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1803

Дата смерти

01.06.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1803

Отец: Вьюрков Елисей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1820

Жена: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1823

Сын: Вьюрков Моисей Максимович

Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Дочь: Мочалкина (Вьюркова) Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Вьюркова (Вьюркова) Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
1833 или 1836

Сын: Вьюрков Андрей Максимович

Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Юрков Назар Максимович

Мать ребёнка: Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.06.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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