Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1800
Дата смерти04.04.1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1800
Отец: Губин Иван Артамонович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1820
Рождение ребёнка
19.08.1823
Сын: Вьюрков Моисей Максимович
Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Дочь: Мочалкина (Вьюркова) Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Вьюркова (Вьюркова) Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
1833 или 1836
Сын: Вьюрков Андрей Максимович
Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
13.10.1845
Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич
Смерть
04.04.1869