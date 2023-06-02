Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюркова (Губина) Ефросиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1800

Дата смерти

04.04.1869

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1800

Отец: Губин Иван Артамонович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1820

Муж: Вьюрков Максим Елисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1823

Сын: Вьюрков Моисей Максимович

Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Дочь: Мочалкина (Вьюркова) Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Вьюркова (Вьюркова) Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич

Рождение ребёнка
1833 или 1836

Сын: Вьюрков Андрей Максимович

Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич

Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Юрков Назар Максимович

Отец ребёнка: Вьюрков Максим Елисеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
04.04.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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