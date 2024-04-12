Христина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Макуха Фккла Тихоновна
Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович
Рождение ребёнка
13.05.1911
Дочь: Гликерия Тихоновна
Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович
Рождение ребёнка
19.06.1912
Сын: Голованев Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович
Рождение ребёнка
27.07.1913
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович
Рождение ребёнка
26.03.1915
Сын: Голованев Гавриил Тихонович
Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович
Рождение ребёнка
03.03.1916
Дочь: Юлия Тихоновна
Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович
Рождение ребёнка
26.06.1918
Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно