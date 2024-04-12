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Христина Семеновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Макуха Фккла Тихоновна

Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович

Рождение ребёнка
13.05.1911

Дочь: Гликерия Тихоновна

Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович

Рождение ребёнка
19.06.1912

Сын: Голованев Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович

Рождение ребёнка
27.07.1913

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович

Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Голованев Гавриил Тихонович

Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович

Рождение ребёнка
03.03.1916

Дочь: Юлия Тихоновна

Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович

Рождение ребёнка
26.06.1918

Сын: Голованев Петр Тихонович

Отец ребёнка: Голованев Тихон Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованев Тихон Демидович

Смерть
Неизвестно
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