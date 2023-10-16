Ливченкова Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Ливченков Данил Максимович
Бракосочетание
22.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
14.03.1903
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Киселев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Киселев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1920
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Киселев Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно