Ливченкова Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливченкова Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1903 г.р.
1911 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ливченков Данил Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Муж: Киселев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1903

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Киселев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Киселев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1920

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Киселев Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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