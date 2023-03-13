Безсонова (Корякова) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова (Корякова) Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Коряковъ Николай

Мать: Корякова Марьия Степанова

Бракосочетание
04.11.1907

Муж: Безсоновъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1909

Сын: Безсоновъ Николай

Отец ребёнка: Безсоновъ Александръ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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