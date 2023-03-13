Безсонова (Корякова) Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Коряковъ Николай
Бракосочетание
04.11.1907
Муж: Безсоновъ Александръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1909
Сын: Безсоновъ Николай
Отец ребёнка: Безсоновъ Александръ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан