Корякова Марьия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякова Марьия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Безсонова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Коряковъ Николай

Рождение ребёнка
21.12.1902

Сын: Коряковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Коряковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1905

Сын: Коряковъ Петръ

Отец ребёнка: Коряковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1906

Сын: Коряковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Коряковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковъ Сергей

Отец ребёнка: Коряковъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куфаева Татьяна

Отец ребёнка: Коряковъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коряковъ Николай

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