Корякова Марьия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Безсонова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Коряковъ Николай
Рождение ребёнка
21.12.1902
Сын: Коряковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Коряковъ Николай
Рождение ребёнка
07.09.1905
Сын: Коряковъ Петръ
Отец ребёнка: Коряковъ Николай
Рождение ребёнка
07.11.1906
Сын: Коряковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Коряковъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коряковъ Сергей
Отец ребёнка: Коряковъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куфаева Татьяна
Отец ребёнка: Коряковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коряковъ Николай