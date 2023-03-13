Коряковъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коряковъ Николай
Рождение ребёнка
26.06.1913
Сын: Коряковъ Петръ
Мать ребёнка: Корякова Федосья Александрова
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
11.11.1918
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Корякова Федосья Александрова
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно