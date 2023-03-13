Коряковъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряковъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коряковъ Николай

Мать: Корякова Марьия Степанова

Рождение ребёнка
26.06.1913

Сын: Коряковъ Петръ

Мать ребёнка: Корякова Федосья Александрова

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
11.11.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Корякова Федосья Александрова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякова Федосья Александрова

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