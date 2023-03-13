Безсоновъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсоновъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Безсоновъ Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1907

Жена: Безсонова Евдокия Николаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1909

Сын: Безсоновъ Николай

Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Николаева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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