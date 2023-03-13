Безсоновъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Безсоновъ Леонтий
Бракосочетание
04.11.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1909
Сын: Безсоновъ Николай
Мать ребёнка: Безсонова Евдокия Николаева
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан