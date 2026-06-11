Утев Артамон Андреев
мужской, родился 1748
умер 1825
ОтецУтев АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Утева Ирина Тимофеева1746 г.р.
Дети
Утев Егор Артамонов1777 г.р.
(Утева) Матрена Артамонова1783 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Утев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утева Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Утев Егор Артамонов
Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Утева) Матрена Артамонова
Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Утев Иван Артамонов
Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Утева) Елена Артамонова
Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Утева) Анна Артамонова
Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева
Смерть
1825