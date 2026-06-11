Утев Артамон Андреев 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Утев Артамон Андреев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1748

умер 1825

Отец
Утев АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Утева Ирина Тимофеева1746 г.р.
Дети
Утев Егор Артамонов1777 г.р.
(Утева) Матрена Артамонова1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Утев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утева Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Утев Егор Артамонов

Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Утева) Матрена Артамонова

Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Утев Иван Артамонов

Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Утева) Елена Артамонова

Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Утева) Анна Артамонова

Мать ребёнка: Утева Ирина Тимофеева

Смерть
1825

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