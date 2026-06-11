Утев Иван Артамонов
мужской, родился 1786
умер Неизвестно
ОтецУтев Артамон Андреев1748 г.р.
МатьУтева Ирина Тимофеева1746 г.р.
Супруги
Утева (Кривощекова) Анна Филипова1783 г.р.
Дети
Утев Сергей Иванов1812 г.р.
Утев Тимофей Иванов1816 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Утев Артамон Андреев
Мать: Утева Ирина Тимофеева
Бракосочетание
26.02.1804
Рождение ребёнка
1812
Сын: Утев Сергей Иванов
Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Утев Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Утев Гаврило Иванов
Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Утев Матфей Иванов
Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова
Смерть
Неизвестно