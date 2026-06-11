Утев Иван Артамонов 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Утев Иван Артамонов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1786

умер Неизвестно

Отец
Утев Артамон Андреев1748 г.р.
Мать
Утева Ирина Тимофеева1746 г.р.
Супруги
Утева (Кривощекова) Анна Филипова1783 г.р.
Дети
Утев Сергей Иванов1812 г.р.
Утев Тимофей Иванов1816 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Утев Артамон Андреев

Мать: Утева Ирина Тимофеева

Бракосочетание
26.02.1804

Жена: Утева (Кривощекова) Анна Филипова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Утев Сергей Иванов

Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Утев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Утев Гаврило Иванов

Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Утев Матфей Иванов

Мать ребёнка: Утева (Кривощекова) Анна Филипова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.