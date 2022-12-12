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Ковальский Матвей Васильевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

Около 1900 ст.

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
16.03.1925

Сын: Ковальский Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Ковальская Елизавета Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
03.06.1927

Сын: Ковальский Юрий Матвеевич

Мать ребёнка: Ковальская Елизавета Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1955
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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