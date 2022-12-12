Ковальский Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900 ст.
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1925
Сын: Ковальский Борис Матвеевич
Мать ребёнка: Ковальская Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1927
Сын: Ковальский Юрий Матвеевич
Мать ребёнка: Ковальская Елизавета Васильевна
Смерть
1955
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область