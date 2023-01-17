Ковальская Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальская Елизавета Васильевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

20.10.1905 ст.

Дата смерти

10.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.03.1925

Сын: Ковальский Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Ковальский Матвей Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
03.06.1927

Сын: Ковальский Юрий Матвеевич

Отец ребёнка: Ковальский Матвей Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
10.03.1989
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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