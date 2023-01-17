Ковальская Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1905 ст.
Дата смерти10.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1925
Сын: Ковальский Борис Матвеевич
Отец ребёнка: Ковальский Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1927
Сын: Ковальский Юрий Матвеевич
Отец ребёнка: Ковальский Матвей Васильевич
Смерть
10.03.1989
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область