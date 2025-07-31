Бутурлина (Воронцова) Анна Артемьевна
женский, родилась 1777
умерла ?.11.1854
ОтецВоронцов Артемий Иванович1748 г.р.
МатьВоронцова (Квашнина-Самарина) Прасковья Фёдоровна26.07.1749 г.р.
Супруги
Бутурлин Дмитрий Петрович14.12.1763 г.р.
Дети
Бутурлин Пётр Дмитриевич08.06.1794 г.р.
Диньи (Бутурлина) Мария Дмитриевна09.05.1795 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
?.08.1793
Рождение ребёнка
08.06.1794
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1795
Дочь: Диньи (Бутурлина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бутурлин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1800
Сын: Бутурлин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Соммарива (Бутурлина) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1806
Сын: Бутурлин Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1807
Сын: Бутурлин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1809
Дочь: Бутурлина Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Сорреджиано (Бутурлина) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович
Смерть
?.11.1854