Бутурлина (Воронцова) Анна Артемьевна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Бутурлина (Воронцова) Анна Артемьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1777

умерла ?.11.1854

Отец
Воронцов Артемий Иванович1748 г.р.
Мать
Воронцова (Квашнина-Самарина) Прасковья Фёдоровна26.07.1749 г.р.
Супруги
Бутурлин Дмитрий Петрович14.12.1763 г.р.
Дети
Бутурлин Пётр Дмитриевич08.06.1794 г.р.
Диньи (Бутурлина) Мария Дмитриевна09.05.1795 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Воронцов Артемий Иванович

Мать: Воронцова (Квашнина-Самарина) Прасковья Фёдоровна

Бракосочетание
?.08.1793

Муж: Бутурлин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
08.06.1794

Сын: Бутурлин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 116. Л. 425 (Метрические книги Симеоновской церкви).

Рождение ребёнка
09.05.1795

Дочь: Диньи (Бутурлина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бутурлин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
31.05.1800

Сын: Бутурлин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Соммарива (Бутурлина) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
02.03.1806

Сын: Бутурлин Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
19.03.1807

Сын: Бутурлин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.02.1809

Дочь: Бутурлина Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Сорреджиано (Бутурлина) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Бутурлин Дмитрий Петрович

Смерть
?.11.1854

Мы используем куки для улучшения работы сайта.