Воронцова (Квашнина-Самарина) Прасковья Фёдоровна 26.07.1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронцова (Квашнина-Самарина) Прасковья Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.07.1749

умерла 26.10.1797

Отец
Квашнин-Самарин Фёдор Петрович14.09.1704 г.р.
Мать
Квашнина-Самарина (Ржевская) Анна ЮрьевнаОколо 1720 г.р.
Супруги
Воронцов Артемий Иванович1748 г.р.
Дети
Воронцова Мария АртемьевнаОколо 1775 г.р.
Бутурлина (Воронцова) Анна Артемьевна1777 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1749

Отец: Квашнин-Самарин Фёдор Петрович

Мать: Квашнина-Самарина (Ржевская) Анна Юрьевна

Бракосочетание
Около 1773

Муж: Воронцов Артемий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Воронцова Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бутурлина (Воронцова) Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Воронцова Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Тимофеева (Воронцова) Прасковья Артемьевна

Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович

Смерть
26.10.1797

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