Воронцова (Квашнина-Самарина) Прасковья Фёдоровна
женский, родилась 26.07.1749
умерла 26.10.1797
ОтецКвашнин-Самарин Фёдор Петрович14.09.1704 г.р.
МатьКвашнина-Самарина (Ржевская) Анна ЮрьевнаОколо 1720 г.р.
Супруги
Воронцов Артемий Иванович1748 г.р.
Дети
Воронцова Мария АртемьевнаОколо 1775 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1749
Бракосочетание
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Воронцова Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бутурлина (Воронцова) Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Воронцова Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Тимофеева (Воронцова) Прасковья Артемьевна
Отец ребёнка: Воронцов Артемий Иванович
Смерть
26.10.1797