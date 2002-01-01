Новосильцова (Остафьева) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Приклонская Александра Петровна
Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович
Симбирская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович
Рождение ребёнка
04.12.1805
Дочь: Кроткова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ахматова Мария Петровна
Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Александр Петрович
Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Николай Петрович
Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович
Смерть
1835