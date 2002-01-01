Новосильцова (Остафьева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцова (Остафьева) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Приклонская Александра Петровна

Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович

Симбирская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович

Рождение ребёнка
04.12.1805

Дочь: Кроткова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ахматова Мария Петровна

Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Александр Петрович

Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Николай Петрович

Отец ребёнка: Новосильцов Петр Александрович

Смерть
1835
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