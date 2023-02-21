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Приклонская (Новосильцова) Александра Петровна

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Место рождения

Симбирская Губерния, Российская Империя

Дата рождения

1804

Дата смерти

22.11.1862

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Новосильцов Петр Александрович

Мать: Новосильцова Наталья Алексеевна

Симбирская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.12.1822

Сын: Приклонский Иван Иванович

Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович

Российская Империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович

Российская Империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович

Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1827

Сын: Приклонский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович

Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1831

Сын: Приклонский Николай Иванович

Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович

Российская Империя
Смерть
22.11.1862
Российская Империя
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