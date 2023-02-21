Приклонская (Новосильцова) Александра Петровна
Место рожденияСимбирская Губерния, Российская Империя
Дата рождения1804
Дата смерти22.11.1862
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Симбирская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.12.1822
Сын: Приклонский Иван Иванович
Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович
Российская Империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович
Российская Империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович
Российская Империя
Рождение ребёнка
20.03.1827
Сын: Приклонский Пётр Иванович
Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович
Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1831
Сын: Приклонский Николай Иванович
Отец ребёнка: Приклонский Иван Иванович
Российская Империя
Смерть
22.11.1862
Российская Империя