Новосильцов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Новосильцева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Аграфена Александровна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Приклонская Александра Петровна
Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна
Симбирская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.12.1805
Дочь: Кроткова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ахматова Мария Петровна
Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Николай Петрович
Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Александр Петрович
Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна
Смерть
1814