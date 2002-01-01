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Новосильцов Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Новосильцов Александр Васильевич

Мать: Новосильцова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Новосильцева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Аграфена Александровна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Приклонская Александра Петровна

Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна

Симбирская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.12.1805

Дочь: Кроткова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ахматова Мария Петровна

Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Николай Петрович

Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Александр Петрович

Мать ребёнка: Новосильцова Наталья Алексеевна

Смерть
1814
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